Рязанская «Аэрокосмическая долина» привлекла 114 резидентов и получила миллионы на инновации

На полях Восточного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о значительных успехах в работе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина». С момента его открытия в феврале 2023 года статус резидентов получили уже 114 компаний.

По словам губернатора, ключевым направлением деятельности центра является разработка и производство беспилотных летательных аппаратов, на которые приходится две трети всех проектов. Помимо этого, резиденты «Долины» активно работают в сферах биомедицины, IT, электроники, радиотехники и других аэрокосмических технологий.

Рязанский центр демонстрирует рекордные в России темпы привлечения компаний. Инвестиционная привлекательность проекта подтверждается и серьезной государственной поддержкой: пять резидентов уже стали победителями конкурса на гранты от фонда НТИ размером до 30 миллионов рублей каждый. Кроме того, одна из компаний получила финансирование по программе «Старт-ИИ» от Фонда содействия инновациям для создания прототипа системы генерации медицинских изображений на основе искусственного интеллекта.

Совместный проект правительства Рязанской области и Московского авиационного института имеет масштабные экономические перспективы. Ожидается, что к 2031 году «Аэрокосмическая долина» создаст 2,8 тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест и обеспечит дополнительных налоговых поступлений в бюджет региона на сумму 5,6 миллиарда рублей.