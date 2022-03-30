Рязанку судят за причинение тяжкого вреда здоровью мужа

Прокурор Московского района Рязани утвердил обвинительное заключение по делу местной жительницы. 31-летнюю женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью мужа, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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Рязанка, страдающая наркоманией, в октябре 2021 года во время конфликта с супругом нанесла мужчине один удар кухонным ножом в область живота. Рязанец получил проникающую рану брюшной полости с повреждением левой доли печени.

Уголовное дело передали в суд, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.