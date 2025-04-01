Рязанку, сбившую велосипедиста, будут судить

Рязанку обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью велосипедисту в результате ДТП. Об этом сообщает прокуратура области.

В сентябре 2024 года женщина, находясь за рулем своего автомобиля, проехала на красный сигнал светофора и сбила велосипедиста на перекрестке ул. Островского. Велосипедисту в результате ДТП нанесен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.