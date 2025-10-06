Рязанку обвиняют в убийстве и сокрытии преступления путем поджога тела в машине

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве. Обвинение предъявлено 34-летней женщине.

По данным следствия, днем 15 декабря 2024 года в одном из населенных пунктов Шацкого района Рязанской области 34-летняя женщина и 45-летний мужчина, находясь под воздействием наркотиков, вступили в конфликт с 44-летним мужчиной. В результате ссоры они нанесли ему множественные удары руками и ногами, а также молотком в область туловища, головы и конечностей. От причиненных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вывезли тело на автомобиле жертвы в безлюдное место и подожгли его вместе с машиной.

Правоохранительные органы обнаружили автомобиль с серьезными термическими повреждениями 16 декабря 2024 года. Внутри находилось тело погибшего с полным обугливанием кожи и мягких тканей.

Женщине предъявлены обвинения по статьям 105 (убийство), 166 (угон автомобиля без цели хищения) и 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело передано в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.

За совершённые преступления предусмотрено наказание, включая лишение свободы на срок до 20 лет.