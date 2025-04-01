Рязанку обвиняют в фиктивной постановке на учет 10 иностранцев

Жительницу Рязани подозревают в фиктивной постановке на учет десяти иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

По версии следствия, женщина 41 года поставила на учет в своей квартире по улице Станкозаводской десять иностранцев в возрасте от 22 до 63 лет. Фактически мужчины проживали в другом месте.

Рязанке грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы.

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Сотрудники полиции просят рязанцев сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102.