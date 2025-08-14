Рязанку, фиктивно прописавшую двух иностранцев, оштрафовали на 110 тысяч рублей 

Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в двух эпизодах фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

35-летняя женщина осуждена по ст. 322.3 УК РФ. Следствием установлено, что в октябре и ноябре 2024 года она фиктивно зарегистрировала двух иностранных граждан по адресу своего проживания в Рязани, не намереваясь фактически предоставить им это помещение для проживания.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.