Рязанку будут судить за убийство бывшего сожителя из ревности

Жительница Рязани предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего сожителя, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Железнодорожным МСО г. Рязань СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, 1986 г.р., обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст.105 УК РФ).

Следствием установлено, что 10 июля 2023 года в г. Рязани обвиняемая в ходе конфликта на почве ревности нанесла бывшему сожителю удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался в по пути в медицинское учреждение.

Женщина была задержана и на основании ходатайства следователя заключена под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.