Рязанки завоевали медали чемпионата ЦФО по художественной гимнастике

Сборная Рязанской области в групповых упражнениях завоевала серебряные награды чемпионата ЦФО по художественной гимнастике, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

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Соревнования стартовали 22 февраля в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств».

В программе турнира состязания в групповых и индивидуальных упражнениях по программе мастеров спорта.

Борьбу за награды в групповых упражнениях вела 31 команда из 11 регионов.

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Тройка сильнейших выглядит так:

Команда Тульской области-1 — 63,050 балла Сборная Рязанской области-1 — 62,300 балла Команда Белгородской области-1 — 59,250 балла.

В составе рязанской команды выступали Надежда Лётова, Алёна Жданова, Юлия Манохина, Мария Котикова, София Белоногова и Анастасия Харитонова.

Гимнасток подготовили тренеры Марина Коробкова, Анна Никитенко и Наталья Тушина.