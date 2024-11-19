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Рязанки успешно выступили на мировом первенстве в составе сборной России по спортивному метанию ножа

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Валерия Мединская

С 13 по 18 ноября в республике Беларусь, в городе Минск, проходили Чемпионат и Первенство мира по спортивному метанию ножа. В состав сборной команды России вошли педагоги Дворца детского творчества Рязани Барыкова Ольга и Наумкина Маргарита. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 стран.

По итогам выступления Барыкова Ольга стала шестикратной чемпионкой мира (дистанции 3м, 5м, 6м, 7м, «Безоборотное метание», «Метание на дальность) и бронзовым призёром в «Скоростном метании».

Наумкина Маргарита стала серебряным призёром в дисциплине «Метание на дальность» и бронзовым призёром в упражнении «Безоборотное метание».

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