Рязанки успешно выступили на мировом первенстве в составе сборной России по спортивному метанию ножа

С 13 по 18 ноября в республике Беларусь, в городе Минск, проходили Чемпионат и Первенство мира по спортивному метанию ножа. В состав сборной команды России вошли педагоги Дворца детского творчества Рязани Барыкова Ольга и Наумкина Маргарита. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 стран.

По итогам выступления Барыкова Ольга стала шестикратной чемпионкой мира (дистанции 3м, 5м, 6м, 7м, «Безоборотное метание», «Метание на дальность) и бронзовым призёром в «Скоростном метании».

Наумкина Маргарита стала серебряным призёром в дисциплине «Метание на дальность» и бронзовым призёром в упражнении «Безоборотное метание».