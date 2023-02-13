Рязанки попросили депутата Госдумы Красова помочь в освобождении мужа и сына из украинского плена

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов в Рязани провёл встречу с семьями мобилизованных. В рамках встрече к парламентарию обратились рязанки, родственники которых попали в украинский плен.
Жительница Александро-Невского района попросила посодействовать возврату из плена её сына. С такой же просьбой обратилась жительница Рязани, в плену у украинцев находится её муж.
По словам депутата, вместе с уполномоченным по правам человека в РФ и министерством обороны России в постоянном режиме ведутся переговоры по процессу обмена пленными. Поддержку в этом вопросе оказывает депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев.
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