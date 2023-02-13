Понедельник, 13 февраля, 2023
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Рязанки попросили депутата Госдумы Красова помочь в освобождении мужа и сына из украинского плена

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Фото с сайта рязанского регионального отделения "Единой России"

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов в Рязани провёл встречу с семьями мобилизованных. В рамках встрече к парламентарию обратились рязанки, родственники которых попали в украинский плен.

Жительница Александро-Невского района попросила посодействовать возврату из плена её сына. С такой же просьбой обратилась жительница Рязани, в плену у украинцев находится её муж.

– Как и тысячи россиян, эти ребята заключил контракт, пошли защищать нашу Родину. Благодарю родителей за то, что воспитали настоящих патриотов. Сделаем всё, чтобы они скорее вернулись домой, – сказал Красов.

По словам депутата, вместе с уполномоченным по правам человека в РФ и министерством обороны России в постоянном режиме ведутся переговоры по процессу обмена пленными. Поддержку в этом вопросе оказывает депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев.

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