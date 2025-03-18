Рязанки обманули маркетплейс на миллион рублей

В Рязанском районе прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, в феврале 2023 года рязанки договорились вносить недостоверные сведения о статусе товаров. Они помечали их как возврат от покупателей и отправляли обратно на склад. На деле вместо товаров отправлялись пустые коробки. Вещи злоумышленницы продавали по заниженным ценам.

В результате преступных действий интернет-магазину был причинён материальный ущерб в размере около 1 млн рублей.

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Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.