Рязанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 50 тысяч рублей

Сотрудники московской полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность организованной группы, оказывавшей иностранцам услуги по незаконной легализации в России с последующим получением гражданства. Об этом сообщил сайт МВД России.

По версии следствия, задержанные поставили на поток заключение фиктивных браков с гражданками РФ. Также иностранцы могли фиктивно оформить отцовство над несовершеннолетними россиянами. После этого приезжие могли получить гражданство в упрощённом порядке.

Фиктивными жёнами за вознаграждение до 50 тысяч рублей становились жительницы Костромской, Рязанской, Курской, Тверской областей. Сами же теневые дельцы получали гораздо большие суммы.

Троих подозреваемых при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Москве.

— В ходе обысков изъяты штампы, печати, средства связи, компьютерная техника, фиктивные свидетельства об установлении отцовства, паспорта иностранных граждан, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбудил по ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Одного задержанного отправили в СИЗО, с других взяли подписки о невыезде.

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