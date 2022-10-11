Вторник, 11 октября, 2022
7info

Рязанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 50 тысяч рублей

На главнуюНовости Рязани
Изображение от prostooleh на Freepik

Сотрудники московской полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность организованной группы, оказывавшей иностранцам услуги по незаконной легализации в России с последующим получением гражданства. Об этом сообщил сайт МВД России.

По версии следствия, задержанные поставили на поток заключение фиктивных браков с гражданками РФ. Также иностранцы могли фиктивно оформить отцовство над несовершеннолетними россиянами. После этого приезжие могли получить гражданство в упрощённом порядке.

Фиктивными жёнами за вознаграждение до 50 тысяч рублей становились жительницы Костромской, Рязанской, Курской, Тверской областей. Сами же теневые дельцы получали гораздо большие суммы.

Троих подозреваемых при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Москве.

— В ходе обысков изъяты штампы, печати, средства связи, компьютерная техника, фиктивные свидетельства об установлении отцовства, паспорта иностранных граждан, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбудил по ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Одного задержанного отправили в СИЗО, с других взяли подписки о невыезде.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/