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Медицина

Рязанке вернули движение правой рукой

Анастасия Мериакри

В Рязанском кардиодиспансере вернули пациентке движение правой руки. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте.

В кардиодиспансер на реабилитацию поступила 55-летняя пациентка после удаления опухоли на головном мозге. У нее совершенно не функционировала правая рука: пальцы и плечевой сустав неподвижны, рука просто висела как плеть. Пациентка с трудом могла одеться, обслуживать себя в быту. Женщина занималась на механотерапевтическом тренажере для пассивной разработки плечевого сустава. Это предполагает минимум усилий со стороны пациента, отсутствуют болезненные ощущения, аппарат «подстраивается» под человека.

Вернуть функции кисти помогал тренажер с биологической обратной связью. Она осуществляется через компьютер. На руку надевается перчатка, и начинается отработка движений, действие отображается на мониторе. Так восстанавливаются нарушенные нейронные связи: мозг и рука заново «учатся» взаимодействовать.

«В результате объем движения правой руки женщины значительно расширился. Пациентка может держать кружку, тарелку, сумку, самостоятельно одеваться, выполнять гигиенические процедуры, справляться с домашними делами. Нам удалось восстановить двигательную функцию правой руки в мере, достаточной для сохранения качества жизни», – рассказала заведующая отделением амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина.

Рязанке вернули движение правой рукой В кардиодиспансер на реабилитацию поступила 55-летняя пациентка после удаления опухоли на головном мозге. У нее совершенно не функционировала правая рука.

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