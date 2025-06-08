Рязанке вернули движение правой рукой

В Рязанском кардиодиспансере вернули пациентке движение правой руки. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте.
В кардиодиспансер на реабилитацию поступила 55-летняя пациентка после удаления опухоли на головном мозге. У нее совершенно не функционировала правая рука: пальцы и плечевой сустав неподвижны, рука просто висела как плеть. Пациентка с трудом могла одеться, обслуживать себя в быту. Женщина занималась на механотерапевтическом тренажере для пассивной разработки плечевого сустава. Это предполагает минимум усилий со стороны пациента, отсутствуют болезненные ощущения, аппарат «подстраивается» под человека.
Вернуть функции кисти помогал тренажер с биологической обратной связью. Она осуществляется через компьютер. На руку надевается перчатка, и начинается отработка движений, действие отображается на мониторе. Так восстанавливаются нарушенные нейронные связи: мозг и рука заново «учатся» взаимодействовать.
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