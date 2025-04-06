Рязанка полгода не может вернуть свою собаку с передержки. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В июле 2024 года Елена вместе со своей дочкой и карликовой таксой Дарси решили переехать из Рязани в Питер. Собаку на время оставили у друга бывшего мужа — Александра и его мамы. Мужчина присылал фото, рассказывал, как живет маленький друг в отсутствии хозяйки. Позже выяснилось, что друг отдал Дарси своим знакомым за город, якобы там много места и свежий воздух, лучшие условия для питомца.

Вскоре мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения Елены. От мамы Александра рязанка узнала, что ее любимицу возвращать никто не собирается.

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Обеспокоенная хозяйка написала заявление в полицию — выяснилось, что собака живёт в Сестрорецке, у медсестры, подруги мамы Александра. Женщина категорически отказывается возвращать животное. За это время «хозяйка» успела чипировать, стерилизовать и сделать новый паспорт Дарси. Теперь Елена собирается обращаться в суд, чтобы вернуть своего четвероногого друга.