Рязанке отказали в операции «кесарево сечение», из-за чего ребенок родился инвалидом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженице в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В январе 2015 года в одном из медучреждений Рязани женщине необоснованно отказали от проведения операции «кесарево сечение». Она вынуждена было рожать естественным способом, однако это привело к инвалидности ребенка: его голова была травмирована. Спустя почти 10 лет к ответственности никого не привлекли. Свою историю рязанка рассказала в приемной Бастрыкина «ВКонтакте».

Отмечается, что сейчас это дело расследуется в региональном следственном управлении. В ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» назначена судебная медицинская экспертиза.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки, о чем представить доклады.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.