Татьяна Проводина

Рязанке грозит уголовная ответственность за неоднократную торговлю спиртным из квартиры

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Сотрудники ОМВД по Октябрьскому району Рязани привлекают жительницу дома по улице Тимакова в Рязани по уголовной статье.

Полицейские пресекли реализацию алкогольной продукции из квартиры. Ранее женщину уже привлекали за такое нарушение к административной ответственности. Было установлено, что подозреваемая продолжает продавать спиртосодержащую продукцию из квартиры.

Незаконный сбыт алкоголя участковые задокументировали. Уголовное дело в отношении гражданки возбуждено по статье о неоднократной розничной продаже алкоголя из квартиры.

Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года, – отметили в УМВД по Рязанской области.

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