Рязанке грозит до 10 лет заключения за незаконный оборот наркотиков

На окраине Рязани наряд ППСП задержал подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Патрульные полицейские в Московском районе города обратили внимание на женщину, которая что-то искала на земле. Правоохранители подошли к ней и поинтересовались, что она делает. Гражданка не смогла дать внятного объяснения и сильно занервничала. Правоохранители предположили, что женщина забирала контейнер с наркотиками из тайника или делала закладку.

На место прибыли сотрудники ОМВД по Московскому району Рязани, специализирующиеся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе досмотра 29-летней рязанки у неё в одежде нашли полиэтиленовый пакет с порошком. По данным экспертизы, это 1,19 грамма синтетического наркотического средства.

Следователь следственного подразделения отдела МВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Женщине грозит до 10 лет заключения.