Рязанке диагностировали угрозу выкидыша после падения на улице

Рязанка на 4-м месяце беременности может потерять ребенка после падения возле женской консультации. Об этом сообщает «РЗН.инфо».

Выходя после обследования из женской консультации №3, беременная девушка поскользнулась на пандусе, не отчищенном ото льда, и упала на спину. Сотрудники медучреждения вызвали скорую.

В областной клинической больнице, куда привезли пострадавшую, поставили диагноз: ушиб правого колена и поясничной области. После жалоб на боли в животе врачи диагностировали угрозу выкидыша. В Перинатальном центре подтвердили диагноз.