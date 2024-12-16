Понедельник, 16 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости Рязани и области

Рязанке диагностировали угрозу выкидыша после падения на улице

Дата публикации

Валерия Мединская

Рязанка на 4-м месяце беременности может потерять ребенка после падения возле женской консультации. Об этом сообщает «РЗН.инфо».

Выходя после обследования из женской консультации №3, беременная девушка поскользнулась на пандусе, не отчищенном ото льда, и упала на спину. Сотрудники медучреждения вызвали скорую. 

В областной клинической больнице, куда привезли пострадавшую, поставили диагноз: ушиб правого колена и поясничной области. После жалоб на боли в животе врачи диагностировали угрозу выкидыша. В Перинатальном центре подтвердили диагноз.

«Я выписалась из рязанского перинатального, хочу все-таки лечиться на платной основе в Коломне. Стараюсь не переживать, но как тут не переживать? Что делать — не знаю. Наверняка этот пандус как не чистили, так и не чистят. Куда обращаться — непонятно», — написала беременная жительница Рязани.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Священник объяснил, что значит «любить самого себя»

Настоятель Пронского монастыря в Рязанской области, игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать в своём телеграм-канале на вопросы, волнующие людей.
Новости Рязани и области

Врач Бакшеева назвала основные причины потери зрения у больных диабетом

Высокое внутриглазное давление в подавляющем большинстве случаев вызывает необратимые изменения зрительного нерва, приводящие к потере зрения и даже гибели глаза.
Новости Рязани и области

На СВО погиб доброволец из Рязани Никита Кузнецов

Никита - выпускник станкостроительного колледжа РГРТУ.