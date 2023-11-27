Рязанка завоевала звание «Мисс отзывчивость» на международном конкурсе красоты

Татьяна Гурова из Рязани получила звание «Мисс отзывчивость» на международном конкурсе красоты Miss Globe, сообщает Rzn.info.

Девушка рассказала, что во время конкурса участницы выполняли много общественных заданий: посещали музеи, сажали семена в ботаническом саду, открывали местный чемпионат по боксу.

Такая социальная нагрузка считается обязательной в странах Европы – девушки должны популяризировать уважение к истории, здоровый образ жизни и заботу об экологии.

Финал конкурса состоялся в ноябре в Албании. На нем выступили участницы из 51 страны. Первое место заняла девушка из Малайзии.