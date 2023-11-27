Понедельник, 27 ноября, 2023
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Рязанка завоевала звание «Мисс отзывчивость» на международном конкурсе красоты

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Фото: Rzn.info
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Татьяна Гурова из Рязани получила звание «Мисс отзывчивость» на международном конкурсе красоты Miss Globe, сообщает Rzn.info.

Девушка рассказала, что во время конкурса участницы выполняли много общественных заданий: посещали музеи, сажали семена в ботаническом саду, открывали местный чемпионат по боксу.

Такая социальная нагрузка считается обязательной в странах Европы – девушки должны популяризировать уважение к истории, здоровый образ жизни и заботу об экологии.

Финал конкурса состоялся в ноябре в Албании. На нем выступили участницы из 51 страны. Первое место заняла девушка из Малайзии.

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