Рязанка завоевала бронзу на Кубке Европы по дзюдо в Венгрии

Рязанка Кристина Коновалова завоевала бронзу на Кубке Европы по дзюдо. Об этом сообщает Минспорта Рязанской области.

С 12 по 13 июля в Пашке в Венгрии проходил традиционный Кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. На татами «ASESporthall» собрались свыше 400 дзюдоистов в возрасте до 21 года из 38 стран мира. Россию представляли 15 юниоров и 11 юниорок.

Воспитанница СШОР «Комета» Коновалова Кристина стала бронзовой медалисткой соревнований. Тренеры: Пуляев Михаил, Мормылёв Сергей. Поздравляем Кристину с достойным выступлением!