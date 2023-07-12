Рязанка зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Безработная жительница Рязани задержана за убийство сожителя, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело следователи возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 10 июля во время распития спиртного между сожителями произошёл конфликт. Женщина на почве ревности ударила мужчину ножом в грудь. От полученной раны пострадавший умер по дороге в больницу.

Подозреваемую задержали, решается вопрос о помещении рязанки под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.