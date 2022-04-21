Рязанка, ветеран ВОВ Евдокия Бурда отметила 100-летие

Глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поздравила со 100-летием участницу Великой Отечественной войны Евдокию Петровну Бурду. Подробности сообщила пресс-служба РГД.
Евдокия Петровна родилась в 1922 году в селе Канино Сапожковского района. В 1942 году призвана на фронт связисткой. Победу встретила в Потсдаме, посещала Берлин, вместе с сослуживцами расписалась на стене Рейхстага. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны.
На фронте Евдокия Петровна встретила свою судьбу — супруга Петра Даниловича. Поженились в Германии в 1946 году. Затем вместе с мужем, кадровым военным, жили в Перми, Ростовской, Луганской областях. С 2002 года Евдокия Петровна проживает вместе с дочерью в Рязани.
Глава муниципального образования пожелала имениннице крепкого здоровья, долгих лет жизни, вручила ценный подарок.
Также юбиляра пришли поздравить представители Совета ветеранов Октябрьского района.