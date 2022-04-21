Рязанка, ветеран ВОВ Евдокия Бурда отметила 100-летие

Глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поздравила со 100-летием участницу Великой Отечественной войны Евдокию Петровну Бурду. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

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Евдокия Петровна родилась в 1922 году в селе Канино Сапожковского района. В 1942 году призвана на фронт связисткой. Победу встретила в Потсдаме, посещала Берлин, вместе с сослуживцами расписалась на стене Рейхстага. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны.

На фронте Евдокия Петровна встретила свою судьбу — супруга Петра Даниловича. Поженились в Германии в 1946 году. Затем вместе с мужем, кадровым военным, жили в Перми, Ростовской, Луганской областях. С 2002 года Евдокия Петровна проживает вместе с дочерью в Рязани.

— Сегодня Вы вступаете в новый век своей жизни. Прожить сто лет достойно, быть примером для нескольких поколений людей — это большое счастье и огромная ответственность. Ваша биография — настоящий учебник истории нашей страны, правдивой истории, которую нельзя зачеркнуть или переписать, — сказала Татьяна Панфилова.

Глава муниципального образования пожелала имениннице крепкого здоровья, долгих лет жизни, вручила ценный подарок.

— С такими поздравлениями и вниманием я еще 50 лет проживу, — сказала Евдокия Петровна.

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Также юбиляра пришли поздравить представители Совета ветеранов Октябрьского района.