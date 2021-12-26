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Воскресенье, 26 декабря, 2021
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Рязанка Трусова выступит за сборную России на чемпионате Европы

7info

Уроженка Рязани Александра Трусова вошла в сборную России для выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию. Состав команды 26 декабря утвердил исполком Федерации.

Рязанка Трусова выступит за сборную России на чемпионате Европы

Днём ранее на чемпионате России в Санкт-Петербурге Трусова заняла второе место, уступив Камиле Валиевой.

Сама фигуристка объяснила своё относительно неудачно выступление неоптимальной на данный момент формой. Александра начала восстанавливаться от травмы, из-за которой пропустила Гран-при Японии, около месяца назад.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в Таллинне с 10 по 16 января.

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