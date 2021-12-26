Рязанка Трусова выступит за сборную России на чемпионате Европы

Уроженка Рязани Александра Трусова вошла в сборную России для выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию. Состав команды 26 декабря утвердил исполком Федерации.

Днём ранее на чемпионате России в Санкт-Петербурге Трусова заняла второе место, уступив Камиле Валиевой.

Сама фигуристка объяснила своё относительно неудачно выступление неоптимальной на данный момент формой. Александра начала восстанавливаться от травмы, из-за которой пропустила Гран-при Японии, около месяца назад.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в Таллинне с 10 по 16 января.