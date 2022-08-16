Рязанка стала полуфиналисткой международного онлайн-конкурса «Улыбка Рунета 2022»

Кастинг стартовал два месяца назад и в конце августа будет завершён, так что девушки из Рязанской области ещё успеют подать анкеты на конкурс.

33-летняя жительница Рязани Юлия Нижура работает администратором в коммерческой фирме.

Подведение итогов (финал) конкурса «Улыбка Вселенная 2022» состоится в онлайн-формате в сентябре. В полуфинал конкурса войдут не более 15 участниц, а после интернет- или SMS голосования определится не более 10 финалисток, которые подготовят видеовизитку о себе и важности улыбок в современном мире. Затем члены жюри выберут победительницу и обладательниц второго и третьего места.

В конкурсе принимают участие русскоговорящие девушки и женщины от 18 до 35 лет из разных стран мира, являющиеся обладательницами прекрасных улыбок. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

Заполнить анкету можно на официальном сайте проекта.