Студентка факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина Полина Плотникова стала победительницей в номинации «Королева студенческого таланта» на прошедшем в Минске Международном конкурсе «Королева студенчества — 2022». Об этом сообщила официальная страница вуза ВКонтакте.

Плотникова — Мисс РГУ 2021, мисс Студенчества Рязанской области 2021, финалистка Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны — Мисс и Мистер Студенчества России-2022».

Конкурс «Королева студенчества — 2022» проходил в Минске с 15 по 23 марта. Участницы продемонстрировали эффектные дефиле, ораторские способности и яркие таланты.

«Конкурс подарил прекрасные эмоции! Организаторы проделали огромную работу, были добры и внимательны к нам. Путешествие выдалось солнечным и тёплым: Минск встретил очень дружелюбно! К концу конкурса мы сдружились с другими участницами и всеми, кто организовывал это мероприятие, а в воздухе витала энергия поддержки и позитива. Благодарю всех, кто помогал и поддерживал!», — поделилась Полина впечатлениями от поездки.

Помощь в постановке творческого номера «Мастер и Маргарита» оказали Евгений Фролов (ИППСР) и Тимур Глазков (ФФКС).

Фото: vk.com/ryazanuni