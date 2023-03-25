Студентка факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина Полина Плотникова стала победительницей в номинации «Королева студенческого таланта» на прошедшем в Минске Международном конкурсе «Королева студенчества — 2022». Об этом сообщила официальная страница вуза ВКонтакте.
Плотникова — Мисс РГУ 2021, мисс Студенчества Рязанской области 2021, финалистка Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны — Мисс и Мистер Студенчества России-2022».
Конкурс «Королева студенчества — 2022» проходил в Минске с 15 по 23 марта. Участницы продемонстрировали эффектные дефиле, ораторские способности и яркие таланты.
Помощь в постановке творческого номера «Мастер и Маргарита» оказали Евгений Фролов (ИППСР) и Тимур Глазков (ФФКС).
Фото: vk.com/ryazanuni
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