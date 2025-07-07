Рязанка стала чемпионкой России по спортивной борьбе, впереди чемпионат мира в Сербии

Рязанцы привезли медали с Чемпионата России по спортивной борьбе. Об этом сообщает Минспорта Рязанской области.

В городе Иваново 5 и 6 июля прошел UWW в дисциплинах грэпплинг (борьба без кимоно) и грэпплинг ги (борьба в кимоно). Гришина Анорби в двух дисциплинах в весовой категории до 53 кг заняла первые места и тем самым отобралась на чемпионат мира, который пройдет в Сербии в октябре 2025 года.

Козлов Владимир в дисциплине грэпплинг в весовой категории до 62 кг занял 3 место.

Тренируются спортсмены в СШОР «Академия единоборств» под руководством Романа Гаврикова.