Рязанка создала пособие по использованию iPhone для 60-летней матери

Рязанка Арина Соловьёва сделала для своей матери руководство по использованию iPhone. Разработкой она поделилась в своём telegram-канале.

Девушка с помощью картинок показала, как заходить в приложения, делать переводы, делиться фотографиями. Матери Арины 60 лет, и у неё возникли трудности при использовании смартфона.

В комментариях подписчики девушки высоко оценили задумку и даже предложили отдать в тираж пособие. Но она не согласилась, так как интерфейсы iPhone часто меняются при обновлении, и пособие может быстро потерять актуальность.