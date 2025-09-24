Четверг, 25 сентября, 2025
Общество

Рязанка создала кружевной портрет Сергея Есенина к 130-летию со дня рождения поэта

Анастасия Мериакри
Фото: ВГТРК "Ока"

Рязанка Ольга Абрамкина создала кружевной портрет Сергея Есенина к юбилею со дня рождения поэта. Об этом рассказала ГТРК «Ока».

Ольга, главный библиограф, в свободное время занимается рукоделием. Она не училась вязать, а осваивала это мастерство по книгам. Теперь её изящные работы украшают не только её дом, но и библиотеку-филиал №7 «Плюс».

Портрет Есенина стал её любимым творением и также был выставлен в библиотеке. Посетители мероприятий, посвящённых 130-летию со дня рождения поэта, смогут увидеть эту уникальную работу рязанской мастерицы.

