Рязанка сообщила об обмане при фотографировании с голубями в Кремле

Жительница Рязани пожаловалась на обманувших её людей, предлагающих сфотографироваться с голубями на территории Кремля. Пост опубликовала группа «Рязань».

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Пользовательница ВК рассказала, что гуляла по городу с приехавшим в гости отцом, его другом, детьми. У Кремля дети заметили людей с ручными голубями. По её словам, хозяин предложил сделать фотографию за 100 рублей. А через некоторое время выяснилось, что заплатить необходимо уже 1600 рублей, якобы за фотографии, корм для птиц.

Девушка пишет, что находившиеся рядом люди слышали названный ценник, но затем мужчина заявил о 300 рублях за фотографию.

Ещё 800 рублей пришлось заплатить второму человеку, заявившему, что один из голубей его.