Рязанка сломала соседке череп во время бытовой ссоры

В Рязани возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью против 37-летней местной жительницы. Инцидент произошёл на почве давнего бытового конфликта.

Как сообщает УМВД России по Рязанской области, женщина, ранее судимая за хранение наркотиков, встретила свою 33-летнюю знакомую возле дома на улице Островского. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой старшая женщина нанесла соседке несколько ударов.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, и судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что 33-летняя рязанка получила закрытый перелом свода черепа.

Полицейские задержали злоумышленницу. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), санкции которой предусматривают до 8 лет лишения свободы.