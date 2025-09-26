Пятница, 26 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Рязанка сломала соседке череп во время бытовой ссоры

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязани возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью против 37-летней местной жительницы. Инцидент произошёл на почве давнего бытового конфликта.

Как сообщает УМВД России по Рязанской области, женщина, ранее судимая за хранение наркотиков, встретила свою 33-летнюю знакомую возле дома на улице Островского. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой старшая женщина нанесла соседке несколько ударов.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, и судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что 33-летняя рязанка получила закрытый перелом свода черепа.

Полицейские задержали злоумышленницу. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), санкции которой предусматривают до 8 лет лишения свободы.

