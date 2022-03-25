Рязанка с начала отопительного сезона добивается от управляющей компании ремонта трубы

Рязанка с начала отопительного сезона добивается ремонта аварийной трубы, которая издаёт сильный шум, но, несмотря на обещания руководства управляющей компании, проблема до сих пор не решена.

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В редакцию 7info обратилась жительница дома №3 по улице Ленинского комсомола. В октябре, когда в дом началась подача тепла, она заметила, что труба в одной из комнат издаёт сильный шум. Рязанка сообщила, что немедленно обратилась в управляющую компанию «Зелёная роща» и вызвала слесарей для устранения неполадок. Несколько таких телефонных заявок были проигнорированы сотрудниками УК. После очередного звонка ремонтники всё-таки приехали по адресу и провели работы. Но проблема не решилась.

— Труба как шумела, так и шумит! Это комната моей 83-летней мамы. Пожилой человек не может выспаться, ночами ходит по квартире, чтобы не слышать этот ужасный звук! И самое ужасное – никто не спешит решать проблему, как бы мы не просили, — жалуется женщина.

Очередной звонок в управляющую компанию вновь не увенчался успехом:

– Мало того, что диспетчер нахамила мне, так ещё и в грубой форме посоветовала решать проблемы с трубами самостоятельно и перестать обрывать их телефоны. Они не оставили мне выбора как обратиться к начальству! – рассказывает жительница дома.

На приём к руководителю «Зелёной Роще» женщине удалось попасть не сразу – секретарь несколько раз переносила встречу. Когда встреча всё-таки состоялась, перед женщиной извинились и пообещали в кратчайшие сроки решить проблему, отчитать равнодушную диспетчера и разобраться, почему слесари не исправили неполадку с первого раза.

– Руководитель управляющей компании пообещал мне, что они всё наладят. Понадеялась на его слова, но, по всей видимости, зря. Отопительный сезон подходит к концу, а труба как шумела, так и шумит. За полтора месяца с момента нашей с ним встречи слесари так и не пришли! Зато на почту прислали бумажку, в которой пишут, что ремонтно-регулировочные работы проведены! Для кого, интересно, эта отписка? Для людей, которые почти 6 месяцев живут в ожидании решения проблемы?

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Рязанка намерена оповестить о проблеме Госжилинспекцию, и, если проблема не решится, пойти в суд.