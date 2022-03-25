Рязанка с начала отопительного сезона добивается от управляющей компании ремонта трубы

Рязанка с начала отопительного сезона добивается ремонта аварийной трубы, которая издаёт сильный шум, но, несмотря на обещания руководства управляющей компании, проблема до сих пор не решена.
В редакцию 7info обратилась жительница дома №3 по улице Ленинского комсомола. В октябре, когда в дом началась подача тепла, она заметила, что труба в одной из комнат издаёт сильный шум. Рязанка сообщила, что немедленно обратилась в управляющую компанию «Зелёная роща» и вызвала слесарей для устранения неполадок. Несколько таких телефонных заявок были проигнорированы сотрудниками УК. После очередного звонка ремонтники всё-таки приехали по адресу и провели работы. Но проблема не решилась.
Очередной звонок в управляющую компанию вновь не увенчался успехом:
На приём к руководителю «Зелёной Роще» женщине удалось попасть не сразу – секретарь несколько раз переносила встречу. Когда встреча всё-таки состоялась, перед женщиной извинились и пообещали в кратчайшие сроки решить проблему, отчитать равнодушную диспетчера и разобраться, почему слесари не исправили неполадку с первого раза.
Рязанка намерена оповестить о проблеме Госжилинспекцию, и, если проблема не решится, пойти в суд.