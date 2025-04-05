Рязанка родила двойняшек и стала матерью семи детей

Жительница Рязанской области по имени Екатерина родила двойняшек, теперь у неё семеро детей. Об этом сообщила страница перинатального центра Рязани ВКонтакте.
Автор поста пишет, что двойняшки в семье Екатерины есть почти в каждом поколении, но столько детей — только у неё.
На свет появились два брата — Кирилл и Илья. По словам мамы, она хотела троих или четверых детей, но не предполагала, что в семье их будет семеро.
Илья (на фото — справа) родился первым, на минуту раньше, чем Кирилл. Он чуть больше — 2770 граммов против 2580.
Больше всех их появления ждал брат Александр, который был ещё вчера единственным братом у четырёх девочек: Виктории — самая старшая, Тани, Ани и Даши, которая тоже родилась в Перинатальном центре.
Пока мама с сыновьями находится под наблюдением медиков, все чувствуют себя хорошо.