Рязанка родила двойняшек и стала матерью семи детей

Жительница Рязанской области по имени Екатерина родила двойняшек, теперь у неё семеро детей. Об этом сообщила страница перинатального центра Рязани ВКонтакте.

Автор поста пишет, что двойняшки в семье Екатерины есть почти в каждом поколении, но столько детей — только у неё.

На свет появились два брата — Кирилл и Илья. По словам мамы, она хотела троих или четверых детей, но не предполагала, что в семье их будет семеро.

— Судьба была встретить такого мужа, — говорит рязанка. Реклама

Илья (на фото — справа) родился первым, на минуту раньше, чем Кирилл. Он чуть больше — 2770 граммов против 2580.

Больше всех их появления ждал брат Александр, который был ещё вчера единственным братом у четырёх девочек: Виктории — самая старшая, Тани, Ани и Даши, которая тоже родилась в Перинатальном центре.

Пока мама с сыновьями находится под наблюдением медиков, все чувствуют себя хорошо.