Рязанка рассказала историю похудения с помощью резекции желудка

Жительница Рязани поделилась своей историей борьбы с лишним весом и восстановлением здоровья после сложной операции в Рязанской областной клинической больнице. История опубликована на официальной странице медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, около 15 лет она страдала от заболевания позвоночника, которое значительно ухудшилось в 2021 году. Врачи одной из московских клиник рекомендовали ей операцию по замене шести позвоночных дисков. Однако из-за веса в 119 килограммов ей было отказано в хирургическом вмешательстве. Это стало для пациентки толчком к началу борьбы с лишним весом.

«Я перепробовала множество способов: диеты, платные консультации, приём препаратов и биодобавок. Однако каждый раз, прекращая строгий режим, я набирала ещё больше килограммов», — рассказала женщина.

Всё изменилось в 2024 году, когда она попала на приём к врачу, который посоветовал обратиться в Рязанскую ОКБ. После консультации с хирургом было принято решение о проведении резекции желудка. Подготовка к операции далась нелегко: почти два месяца женщина пыталась преодолеть страх и сомнения.

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6 ноября 2024 года состоялась операция. На тот момент пациентка весила 119,5 килограммов. Через два с лишним месяца её вес снизился до 89 килограммов.

«Раньше я каждую ночь плакала от боли, а утром с трудом заставляла себя двигаться. Теперь у меня нормализовалось давление, я стала меньше уставать и смогла вернуть себе уверенность. Раньше я стеснялась своего тела, а теперь могу с улыбкой смотреть в зеркало», — поделилась своими эмоциями женщина.

Пациентка отметила, что врачи областной больницы продолжают поддерживать её даже после выписки, консультируют по телефону и приглашают на осмотры. Она надеется, что к лету сможет достичь ещё больших успехов и избежать сложной операции на позвоночнике.

Свою историю женщина завершила словами благодарности: «Хочу сказать спасибо моей команде врачей за профессионализм и веру в меня. Благодаря вам я обрела надежду на счастливую жизнь!».