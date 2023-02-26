Рязанка расплачивалась в магазинах найденной на улице банковской картой пенсионерки

Полицейские задержали жительницу Рязани по подозрению в краже денег с утерянной банковской карты. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

В отдел МВД по Советскому району Рязани обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег с её банковской карты.

Саму карту пенсионерка потеряла на улице несколько дней назад. Позже женщина обратилась в банк с просьбой о блокировке карты, однако до этого кто-то уже расплатился картой в магазинах на сумму 4291 рубль.

Сотрудники полиции установили личность женщины, причастной к краже, нашли её и задержали. 41-летняя жительница областного центра подобрала на улице чужую банковскую карту. Вместо того чтобы вернуть карту законному владельцу, злоумышленница покупала товары, расплачиваясь чужой картой без введения ПИН-кода.

Следователь ОМВД по Советскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о краже. Ведётся расследование.