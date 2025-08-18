Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Выпускница магистратуры Рязанского радиоуниверситета Екатерина Старостина успешно выступила на проекте «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» телеканала «Россия». Об этом сообщает страница вуза ВКонтакте.
Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа.
Особенность «Народного кастинга» в том, что участие в шоу открыто для всех. Здесь соревнуются не только профессиональные вокалисты, но и любители — среди конкурсантов есть режиссёры, радиоведущие, педагоги, биологи и экономисты. Главное условие: исполнить песню вживую и покорить жюри искренностью и мощной подачей. Только 10 голосов экспертов открывают дорогу в следующий тур.