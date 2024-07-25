Рязанка приняла участие в шоу  «Четыре жены» на телеканале «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» стартовал показ 2 сезона реалити «Четыре жены» (16+) от создателей шоу «Четыре свадьбы». Пары отгуляли и отшумели свои свадьбы и даже определили, чье торжество лучше. Но отгулять свадьбу – это только начало: теперь эти же девушки вновь вступят в борьбу, чтобы выяснить, кто из них лучшая жена.

По правилам шоу в каждом выпуске принимают участие четыре участницы проекта «Четыре свадьбы» – харизматичные женщины со всей России, от Москвы до Владивостока, разные по характеру, профессии и взглядам на построение семьи. Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов. Она получит денежный приз в семейный бюджет, а также звание лучшей жены России.

В числе участниц оказалась 20-летняя Ангелина из Рязани. Девушка – мастер депиляции и макияжа, также работает на пункте выдачи. Ее муж Алексей – тату-мастер.

Ради победы в шоу Ангелине предстоит попробовать превзойти своих конкуренток и доказать, что она – лучшая жена. Удастся ли Ангелине из Рязани победить в реалити-шоу «Четыре жены», можно увидеть 25 июля в 19:00 на телеканале «Пятница!»