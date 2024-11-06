На главнуюНовости Рязани и области Рязанка пожаловалась на зловонье на улице Гоголя Дата публикации 06.11.2024 09:39 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Рязанка сообщила о жутком запахе из-за прорыва канализации на улице Гоголя. Видео она прислала в редакцию 7info. По словам читательницы, из-за стоков стоит неприятный запах: — На улице Гоголя с утра опять жуткое зловонье. Прорвало канализацию, запах — ужас… — пишет она. Новости рубрики Новости Рязани и области В Рязани эвакуировали 500 человек во время пожара в общежитии РязГМУ По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о задымлении на 4-м этаже поступило в экстренные службы в 17:06. Новости Рязани и области На всех станциях Рязанской области теперь можно покупать онлайн-билеты на электрички Последним участком, который удалось цифровизировать, стал маршрут Узуново – Рязань-1. Новости Рязани и области Погибший на СВО офицер просил выслать ему конспекты из рязанского училища ВДВ Они, по словам его супруги, помогали осмысливать происходящее.