Среда, 6 ноября, 2024
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Рязанка пожаловалась на зловонье на улице Гоголя

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Валерия Мединская

Рязанка сообщила о жутком запахе из-за прорыва канализации на улице Гоголя. Видео она прислала в редакцию 7info.

По словам читательницы, из-за стоков стоит неприятный запах:

— На улице Гоголя с утра опять жуткое зловонье. Прорвало канализацию, запах — ужас… — пишет она.

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