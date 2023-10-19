Рязанка пожаловалась на неработающие фонари в Канищево

Жительница Рязани пожаловалась на неработающие фонари в микрорайоне Канищево. Пост 18 октября опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».
Напомним, вечером 18 октября, на улице Станкозаводской в Канищево сбили насмерть пешехода.
По данным Госавтоинспекции Рязанской области, в 17.35 у дома № 19 по улице Станкозаводской наезд на 79-летнего пешехода совершил управлявший автомобилем «Тойота Ленд Крузер» 57-летний житель Рязанского района. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте наезда.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.