Четверг, 19 октября, 2023
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Рязанка пожаловалась на неработающие фонари в Канищево

7info
Фото: vk.com/voditelrzn62

Жительница Рязани пожаловалась на неработающие фонари в микрорайоне Канищево. Пост 18 октября опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

— В Канищево с перекрестка 3-квартал до остановки аптека фонари не работают. Ничего и никого не видно. Кошмар! — пишет пользовательница соцсети.

Напомним, вечером 18 октября, на улице Станкозаводской в Канищево сбили насмерть пешехода.

По данным Госавтоинспекции Рязанской области, в 17.35 у дома № 19 по улице Станкозаводской наезд на 79-летнего пешехода совершил управлявший автомобилем «Тойота Ленд Крузер» 57-летний житель Рязанского района. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте наезда.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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