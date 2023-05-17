На главнуюНовости Рязани 17.05.2023 14:32 Рязанка пожаловалась на маршрутчика-«гонщика» 7info Фото: vk.com/tr_ryazan Жительница Рязани возмутилась скоростью, с которой ехал водитель маршрутки. Соответствующий пост опубликовала группа «Типичная Рязань». По словам рязанки, микроавтобус проехал от площади Победы до Кального за 12 минут. — Как считаете? Это нормально? Гонка на выживание. Кто-нибудь, когда-нибудь начнет контролировать этих гонщиков? — задаёт вопрос пользовательница соцсети. Читайте также Банковская экспансия на рынке микрозаймов ударит по благосостоянию россиян – Миронов Путин присвоил 50 самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский» Террорист Буданов наговорил на персональный «Кинжал», считает Миронов Маткапитал разрешат использовать на покупку жилья по исламскому банкингу Подросток 15 лет заработал отёк мозга после 12 часов игры на компьютере Мастер спорта из Мордовии Роман Ахматов погиб в Артёмовске Экс-замминистра здравоохранения Рязанской области Грачёв отправился в зону спецоперации Раскрыт план ремонта Северной окружной и проезда Шабулина в Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Банковская экспансия на рынке микрозаймов ударит по благосостоянию россиян – Миронов Банки посмотрели, что их клиентура почти не растет, а объем выдачи микрозаймов продолжает увеличиваться, и решили потеснить МФО Путин присвоил 50 самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский» Почетное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом Террорист Буданов наговорил на персональный «Кинжал», считает Миронов «Все такие структуры и их руководители должны быть объявлены международными террористами, арестованы или ликвидированы» Центр набора бойцов ЧВК «Вагнер» открылся в Рязани Будущим защитникам Родины нужно будет пройти тесты на физическую подготовку. Маткапитал разрешат использовать на покупку жилья по исламскому банкингу Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане начнется с 1 июля 2023 года и продлится два года. Подросток 15 лет заработал отёк мозга после 12 часов игры на компьютере Мать вызвала скорую, когда сын стал невнятно разговаривать, а после упал и бился в судорогах. В Рязанской области 18 мая ожидается до плюс 28 градусов Ночная температура – от 5 до 10 градусов. Яндекс добавил в Алису нейросеть нового поколения Благодаря нейросети YandexGPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек. Мастер спорта из Мордовии Роман Ахматов погиб в Артёмовске О гибели товарища в боях под Бахмутом (Артёмовском) сообщил спортивный клуб «Вымпел» ВКонтакте. Мэрия предостерегает рязанцев от купания в водоёмах до старта сезона Пляжи откроют лишь там, где качество воды соответствует гигиеническим требованиям. Рязанский музыкальный театр представил репертуар на июнь Зрителям покажут музыкальную комедию, поэтическую программу, символ оперу и оперетту. 17 мая рязанцев приглашают понаблюдать в телескоп Международную космическую станцию Записаться на экскурсию можно через Rznastro до 20 часов.