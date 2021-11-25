Рязанка попросила Бастрыкина помочь в расследовании гибели её мужа на Камчатке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Одно из обращений поступило от жительницы Рязани, муж которой погиб на Камчатке в апреле 2021 года. Мужчина поехал работать на рыбном промысле. Через какое-то время нашли его труп с множественными ножевыми ранениями.

Следствие считает, что произошло самоубийство, рязанка же уверена, что это — убийство.

Женщина пожаловалась на некорректное поведение следователей следственного отдела по городу Елизово И. М. Хохлова и И. Ю. Шкрамада. По её мнению, эти люди остались равнодушны к горю семьи, в которой без отца остались трое детей.

Бастрыкин остался недоволен заслушанным докладом подчиненных о ходе расследования. По его поручению дело передадут в Главное следственное управление СК РФ.

Кроме того, руководитель Следственного комитета предложил женщине помочь в решении социальных вопросов, в том числе по образованию детей.