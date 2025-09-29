Понедельник, 29 сентября, 2025
3.3 C
Рязань
Происшествия

Рязанка получила более 900 тысяч рублей, предоставив свидетельства о рождении несуществующих детей

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Жительница Михайловского района Рязанской области стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Михайловский районный суд Рязанской области вынес приговор в отношении 42-летней женщины, признав её виновной в мошенничестве (чч. 2, 3 ст. 159.2 УК РФ). Она незаконно получила свыше 900 тысяч рублей социальной поддержки, предоставив поддельные свидетельства о рождении несуществующих детей.

Осуждённая использовала фиктивные документы для получения материнского капитала в размере более 82 тысяч рублей, а также социальной помощи при рождении третьего и последующих детей на сумму свыше 830 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении причинённого ущерба.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Новости России

«Просто ад»: Шарий рассказал о последствиях атаки на Киев

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву,...
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Семья и отношения

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в конце сентября, показал рязанский ЗАГС

Поздравляем новобрачных с началом их семейной жизни!
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Последние новости

Бесплатные автобусы Рязань — Константиново будут ходить 4 и 5 октября

Музей-заповедник С.А. Есенина организует бесплатный проезд на автобусе из Рязани в Константиново

Ремонт подходов к Солотчинскому мосту через Оку начнут в октябре 2025 года

Специалисты рассказали о текущем состоянии моста. Напомним, что год назад экспертиза признала его предаварийным, и с тех пор ситуация только ухудшаеся.

Стало известно, кому передадут депутатские мандаты Игоря Мурога и Юлии Феоктистовой

В связи с назначением Игоря Мурога сенатором Российской Федерации освободилось место в Рязанской областной Думе.

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации

В ночь с 29 на 30 сентября можно наблюдать полярное сияние

Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны около 23:00.

В водоеме села Дубровичи была обнаружена кишечная палочка

Анализ проб воды из водоема показал превышение допустимого уровня содержания общих колиформных бактерий.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в рязанском храме продлили до 3 октября

Рязанцев просят собрать для бойцов домашнюю консервацию 2025 года. Подойдёт всё, кроме грибов.

Две улицы Рязани останутся без света 30 сентября

С 09:00 до 16:00 жители двух улиц останутся без света в связи с проведением плановых работ.

Никас Сафронов усомнился, что Киркоров готов заплатить за памятник отцу Бедросу

Художник Никас Сафронов в беседе с агентством Ura.ru усомнился, что певец...

Матери участника СВО необоснованно отказали в назначении пенсии по потере кормильца

Обращение было связано с отказом в назначении пенсии по случаю потери кормильца из-за отсутствия документального подтверждения участия сына в СВО.

Переехавший в Крым блогер-африканец раскрыл удививший его факт о России

Блогер из Конго Кадрол, переехавший в Крым, рассказал в...

В Михайлове выявили нарушения при капремонте трех многоквартирных домов

Подрядчик не выполнил свои обязательства в оговоренные сроки.

На Урале грузовик оторвал ногу водителю, залезшему под прицеп чинить колесо

Водителю МАЗа оторвал ногу проезжавший мимо грузовик на 71-м...

Воспитатель из Рязани стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

В конкурсе приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 86 регионов страны.

На СВО за год погибли три брата из Бурятии

В течение одного года в зоне проведения спецоперации погибли...