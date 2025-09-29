Рязанка получила более 900 тысяч рублей, предоставив свидетельства о рождении несуществующих детей

Жительница Михайловского района Рязанской области стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Михайловский районный суд Рязанской области вынес приговор в отношении 42-летней женщины, признав её виновной в мошенничестве (чч. 2, 3 ст. 159.2 УК РФ). Она незаконно получила свыше 900 тысяч рублей социальной поддержки, предоставив поддельные свидетельства о рождении несуществующих детей.

Осуждённая использовала фиктивные документы для получения материнского капитала в размере более 82 тысяч рублей, а также социальной помощи при рождении третьего и последующих детей на сумму свыше 830 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении причинённого ущерба.