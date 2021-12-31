Рязанка подозревается в мошенничестве по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП»

Рязанская полиция задержала 29-летнюю жительницу Клепиковского района, которая подозревается в мошенничестве по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Напомним, аферисты, действуя по этой схеме, звонят жертвам и говорят, что их близкий родственник стал виновником страшной аварии, и нужно срочно отдать деньги курьеру, чтобы «замять ситуацию».
За 5 дней от действий мошенников пострадали 12 рязанцев. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей.
Работая над раскрытием этих преступлений, полицейский установили, что к ним причастна 29-летняя девушка, которая приехала в Рязань на криминальные заработки.
Возбуждено уголовное дело по ч.2, ч.3 159 УК РФ.