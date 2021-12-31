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Пятница, 31 декабря, 2021
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Рязанка подозревается в мошенничестве по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП»

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / УМВД России по Рязанской области

Рязанская полиция задержала 29-летнюю жительницу Клепиковского района, которая подозревается в мошенничестве по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Напомним, аферисты, действуя по этой схеме, звонят жертвам и говорят, что их близкий родственник стал виновником страшной аварии, и нужно срочно отдать деньги курьеру, чтобы «замять ситуацию». 

За 5 дней от действий мошенников пострадали 12 рязанцев. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей. 

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Работая над раскрытием этих преступлений, полицейский установили, что к ним причастна 29-летняя девушка, которая приехала в Рязань на криминальные заработки. 

«Злоумышленница применяла меры конспирации: меняла одежду, маски и перчатки, но несмотря на все ухищрения ее деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска», — говорится в сообщении. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2, ч.3 159 УК РФ.

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