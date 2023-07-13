Четверг, 13 июля, 2023
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Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге

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Жительница Рязани по имени Ольга, которой вместе с семьёй довелось оказаться во время отпуска на затапливаемом дождями юге, поделилась впечатлениями от поездки.

Рязанцы отправились в отпуск в Абхазию, сняли жильё в Новой Гагре, оплатив проживание с 3 по 9 июля. После планировали переехать в другое место на 3-4 дня, но погода внесла коррективы.

— 7 числа погода стала портиться, начался дождь, который не заканчивался. Мы жили в гостевом доме, который, как и большинство домов там, находится на нескольких уровнях. В ночь с 8 на 9 июля дождь превратился в ливень, утром стало понятно, что горные реки стали выходить из берегов, — рассказывает Ольга. — Мелкий ручеёк, протекавший через наш двор, превратился в поток, затопив цокольные помещения, хозпостройки, первый этаж.

По словам рязанки, вода прибывала с бешеной скоростью. На глазах туристов, поток смыл холодильник, мимо проплывала посуда, матрасы с первых этажей здания.

— Хозяйка дома сказала, что за 70 лет, которые они там живут, такого потопа не было, — рассказывает Ольга.

По словам местных, таких залповых дождей на этой территории раньше не было. Из-за непогоды отключилось электричество, не было связи.

9 июля рязанцы выехали в Россию. Через агентство нашли квартиру на 3 дня в Адлере, в Сириусе.

— Чудесное место, как думали мы, с видом на Олимпийский парк. Всё страшное позади. Но в этот же вечер начался резкий ливень в Адлере, с грозой, ветром, — рассказывает Ольга. — Через 2 часа потоки воды начали раскачивать бетонный забор около дома, который на наших глазах рухнул. Вода устремилась вниз на посёлок Мирный. Благодаря этому была спасена наша машина, которая не уплыла, а всего лишь залилась по бампер.

Мирный, который находится в низине, пострадал гораздо больше. Воде оттуда уходить было некуда.

— Утром там все машины плавали, ещё 2 дня службы города откачивали воду, растаскивали машины, эвакуировали людей, — рассказала рязанка.

Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге

Утром 12 июля туристы собирались выехать домой, но отложили поездку из-за селей и размытой дороги в районе Туапсе и Джубги.

Сегодня компания отправилась в путь. По словам рязанцев, дорога по побережью нормальная, в районе от Небуга до Лермонтова есть лужи. Выдаёт вчерашний потоп только оставшаяся глина на асфальте, камни и поваленные деревья вдоль дороги, грязные переполненные горные реки.

Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге
Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге

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