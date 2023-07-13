Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге

Жительница Рязани по имени Ольга, которой вместе с семьёй довелось оказаться во время отпуска на затапливаемом дождями юге, поделилась впечатлениями от поездки.

Рязанцы отправились в отпуск в Абхазию, сняли жильё в Новой Гагре, оплатив проживание с 3 по 9 июля. После планировали переехать в другое место на 3-4 дня, но погода внесла коррективы.

— 7 числа погода стала портиться, начался дождь, который не заканчивался. Мы жили в гостевом доме, который, как и большинство домов там, находится на нескольких уровнях. В ночь с 8 на 9 июля дождь превратился в ливень, утром стало понятно, что горные реки стали выходить из берегов, — рассказывает Ольга. — Мелкий ручеёк, протекавший через наш двор, превратился в поток, затопив цокольные помещения, хозпостройки, первый этаж.

По словам рязанки, вода прибывала с бешеной скоростью. На глазах туристов, поток смыл холодильник, мимо проплывала посуда, матрасы с первых этажей здания.

— Хозяйка дома сказала, что за 70 лет, которые они там живут, такого потопа не было, — рассказывает Ольга.

По словам местных, таких залповых дождей на этой территории раньше не было. Из-за непогоды отключилось электричество, не было связи.

9 июля рязанцы выехали в Россию. Через агентство нашли квартиру на 3 дня в Адлере, в Сириусе.

— Чудесное место, как думали мы, с видом на Олимпийский парк. Всё страшное позади. Но в этот же вечер начался резкий ливень в Адлере, с грозой, ветром, — рассказывает Ольга. — Через 2 часа потоки воды начали раскачивать бетонный забор около дома, который на наших глазах рухнул. Вода устремилась вниз на посёлок Мирный. Благодаря этому была спасена наша машина, которая не уплыла, а всего лишь залилась по бампер.

Мирный, который находится в низине, пострадал гораздо больше. Воде оттуда уходить было некуда.

— Утром там все машины плавали, ещё 2 дня службы города откачивали воду, растаскивали машины, эвакуировали людей, — рассказала рязанка.

Утром 12 июля туристы собирались выехать домой, но отложили поездку из-за селей и размытой дороги в районе Туапсе и Джубги.

Сегодня компания отправилась в путь. По словам рязанцев, дорога по побережью нормальная, в районе от Небуга до Лермонтова есть лужи. Выдаёт вчерашний потоп только оставшаяся глина на асфальте, камни и поваленные деревья вдоль дороги, грязные переполненные горные реки.