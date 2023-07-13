Рязанка поделилась впечатлениями от отпуска на затапливаемом юге

Жительница Рязани по имени Ольга, которой вместе с семьёй довелось оказаться во время отпуска на затапливаемом дождями юге, поделилась впечатлениями от поездки.
Рязанцы отправились в отпуск в Абхазию, сняли жильё в Новой Гагре, оплатив проживание с 3 по 9 июля. После планировали переехать в другое место на 3-4 дня, но погода внесла коррективы.
По словам рязанки, вода прибывала с бешеной скоростью. На глазах туристов, поток смыл холодильник, мимо проплывала посуда, матрасы с первых этажей здания.
По словам местных, таких залповых дождей на этой территории раньше не было. Из-за непогоды отключилось электричество, не было связи.
9 июля рязанцы выехали в Россию. Через агентство нашли квартиру на 3 дня в Адлере, в Сириусе.
Мирный, который находится в низине, пострадал гораздо больше. Воде оттуда уходить было некуда.
Утром 12 июля туристы собирались выехать домой, но отложили поездку из-за селей и размытой дороги в районе Туапсе и Джубги.
Сегодня компания отправилась в путь. По словам рязанцев, дорога по побережью нормальная, в районе от Небуга до Лермонтова есть лужи. Выдаёт вчерашний потоп только оставшаяся глина на асфальте, камни и поваленные деревья вдоль дороги, грязные переполненные горные реки.