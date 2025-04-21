Рязанка почти три недели общалась с мошенниками и перевела им несколько сотен тысяч

В середине марта с рязанской пенсионеркой связались в мессенджере от имени бывшей коллеги и сообщили, что идет проверка ФСБ. Чуть позже жертве позвонил уже якобы сотрудник силовой структуры и предупредил, что нужно скорее забирать деньги из банка, который «находится под подозрением». Об этом сообщает пресс-служба Рязанского отделения банка России.

​После этого с женщиной разговаривали ежедневно. Мошенники заявили, что ее телефон прослушивается, и убедили купить новый аппарат. Затем под разными предлогами, вплоть до угроз, начали выманивать деньги. Средства выводили частями, примерно по 250 тысяч рублей. Несколько сотен тысяч пенсионерка заняла у знакомых, сказав им что деньги нужны якобы на срочное лечение. Все это время злоумышленники тщательно контролировали жертву, давая ей указания, как вести себя в банке, при общении с близкими и т.д.

​Лишь спустя некоторое время рязанка рассказала о происходящем мужу. А чуть позже они поняли, что стали жертвой мошенников. Пенсионеры обратились в полицию.

​«Сегодня преступники часто используют многоступенчатые схемы обмана. Они последовательно втираются в доверие, стараются отдалить жертву от близких. Мошенники всегда воздействуют на базовые эмоции, например, на страх. Волнение мешает мыслить критически и увидеть очевидные пробелы в легенде злоумышленников», — предупреждает начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин. Реклама

​Эксперт советует не продолжать разговор, если он зашел о деньгах. Лучше сразу повесить трубку. Когда собеседник представляется сотрудником какой-либо организации, можно перезвонить по ее официальному номеру и уточнить, правдивы ли озвученные факты. Скорее всего, это не представитель банка, правоохранительных органов или иной структуры, а мошенник.