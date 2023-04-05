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Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанка несколько месяцев делала в городе закладки с наркотиками

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Скриншот из видео на сайте УМВД по Рязанской области

В Рязани задержали местную жительницу, распространявшую запрещённые вещества. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники УНК областного УМВД вместе с коллегами из ОМВД по Железнодорожному району Рязани нашли в съёмной квартире 27-летней женщины оптовую партию героина. Женщина сама указала место хранения недавно полученной партии в прихожей. По её признанию, несколько месяцев она по найму делает закладки с наркотическими средствами на территории города.

Полицейские изъяли упаковку с 50 свёртками. Экспертиза показала, что там находилось 95 граммов героина.

Кроме того, оперативники установили, что недавно недалеко от дома женщина сделала две закладки. Изъяты свёртки с метадоном массой около грамма.

Следственный отдел ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Полицейские устанавливают каналы поступления запрещённых веществ в регион.

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