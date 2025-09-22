Рязанка Надежда Сизова стала чемпионкой России по полумарафону

Жительница Сапожковского района Рязанской области Надежда Сизова стала чемпионкой России по полумарафону. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Полумарафон «Золотое кольцо» прошел в Ярославле. Надежда выполнила норматив «Мастер спорта» и лидировала со временем 1 час 13 минут 20 секунд.

«Надежда – добросовестная, трудолюбивая, всегда занимается с полной отдачей. Девушка неоднократно выступала за Сапожок на соревнованиях по легкой атлетике и лыжных гонках. Просто умница! Желаем ей удачи и новых побед!», — говорит о Надежде Сизовой начальник отдела физической культуры и спорта Сапожковской администрации Сергей Смирнов.

Учитель физкультуры спортсменки, начальник отдела образования и молодежной политики Сапожковской райадминистрации Николай Чашкин вспоминает, что юная Надя была трудолюбивой, целеустремленной и ответственной, всегда уделяла много времени спорту.