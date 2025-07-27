Рязанка Марина Воробьёва завоевала серебро Мировой серии IJF

Рязанка Марина Воробьёва завоевала серебро в соревновании по дзюдо «Ulaanbaatar Grand Slam 2025» турнира «Большой шлем». Об этом сообщает минспорта Рязнской области.

В столице Монголии Улан-Баторе в первый день состязаний, 25 июля, на татами вышли атлеты в категориях 60 и 66 кг и спортсменки в весах 48, 52 и 57 кг. За звание сильнейших борются 200 дзюдоистов из 29 стран мира.

Воспитанница ГАУ ДО РО «СШОР «Комета», победительница молодежного Первенства России 23-летняя рязанка Марина Воробьёва в группе В завоевала серебряную медаль в весе 48 кг. Это первая медаль Марины с турнира Мировой серии в карьере!

Марию обошла японская спортсменка 20-летняя Mitsuki Kondo.