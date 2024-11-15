Рязанка Мария Гаврилова отметила 101-й день рождения

Жительнице Рязани Марии Гавриловой исполнился 101 год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мария Петровна — ветеран Великой Отечественной войны. Она родилась 14 ноября 1923 года в деревне Андреевка Сараевского района. До начала войны она работала грузчиком, а в 1942 году ее призвали на фронт.

Мария Петровна служила зенитчицей. Дошла до Германии. В 1945 году она вернулась в родную деревню, где и проработала 15 лет в колхозе. В 1960 году вместе с семьей переехала в Рязань. Здесь она устроилась на комбайновый завод.

С днем рождения ветерана поздравил Михаил Тихонский, заместитель руководителя аппарата администрации города. Он вручил имениннице цветы и памятный подарок, а также пожелал крепкого здоровья и заботы со стороны близких.