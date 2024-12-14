Рязанка Людмила Ягидарова получила партийный билет на XXII Съезде «Единой России»

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Рязанской области, член общественной палаты Людмила Ягидарова получила партийный билет на XXII Съезде «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии.

На полях Съезда «Единой России» партбилеты получили ветераны и участники СВО, представители бизнеса, партпроектов. В том числе Людмила Ягидарова.

Людмила Ягидарова — уроженка села Захарово Захаровского района Рязанской области. Вдова Героя России Дениса Ягидарова.

Гвардии майор Ягидаров — командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. С самого начала принимал участие в специальной военной операции на Украине. 23 марта 2022 года погиб при выполнении боевого долга в районе города Изюма в Харьковской области. Подробности военного подвига засекречены и неизвестны

Звание Героя России присвоено посмертно.