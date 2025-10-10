Рязанка Коновалова завоевала бронзу командного первенства мира по дзюдо

Рязанка Кристина Коновалова в составе сборной России по дзюдо завоевала бронзовую медаль командного первенства мира среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

Состязания с участием 485 спортсменов из 67 стран проходили в Лиме (Перу) с 5 по 8 октября. В малом финале сборная РФ, в составе которой выступала воспитанница СШОР «Комета» города Рязани Кристина Коновалова, уверенно победила соперников из Турции — 4:0.

Спортсменку, её тренеров Михаила Пуляева и Сергея Мормылёва, а также спортшколу «Комета» поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Рязанская школа дзюдо снова среди сильнейших в мире! — написал Малков в телеграм-канале.